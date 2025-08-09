ボンドガールが飛ばしたクーガー XR-7映画「007」シリーズに登場したアストン マーティンDB5は、自動車業界と映画業界を結ぶ新ビジネスを開拓した。共同プロデューサーだったハリー・サルツマン氏はフォードとも契約し、「007 ゴールドフィンガー」では初代マスタングを活躍させている。【画像】最強仕様の428コブラジェットマーキュリー・クーガー XR-7007へ登場するクルマたち全103枚マスタングは、1964年4月に発表された