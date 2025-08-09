8月22日（金）発売の『cookpad plus（クックパッド プラス）』2025年秋号がムーミンとコラボ。レーション。付録では初となるムーミンデザインのかわいいオーバル皿が2枚組で付属する。＞＞＞ムーミンオーバル皿や特集の料理をチェック！（写真18点）『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大