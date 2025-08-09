北朝鮮が「祖国解放戦争（朝鮮戦争）勝利の日」と呼ぶ休戦協定締結72周年の記念日にあわせ、全国各地で青年舞踏会が開催された。しかし、参加した若い女性たちの服装から経済格差が露わになり、「こんな行事ですら劣等感をあおる」との声が上がっている。デイリーNKの咸鏡北道の情報筋によると、27日の戦勝節に清津市で行われた青年舞踏会でも、参加者の着用するチマチョゴリ（伝統衣装）が家庭の経済状況を映し出しており、参加し