内閣府大臣官房政府広報室（以下、内閣府）が、旅行や帰省で自宅を留守にする際は、有効な防犯対策を講じるよう、政府広報オンラインの公式Xアカウントや公式サイトで呼び掛けています。内閣府は「旅行・帰省で家を空ける予定がある方は要注意」とXに投稿。その上で「空き巣を始めとした侵入窃盗の多くは、無施錠やガラス破りによる侵入です。具体的な侵入手口を知って、事前に防犯対策を講じましょう」と呼び掛けています。