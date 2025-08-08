昨季ナポリをスクデットに導いた指揮官アントニオ・コンテ。これまでの監督キャリアではユヴェントス、チェルシー、インテル、そして昨季のナポリとタイトルを複数獲得してきたが、その監督キャリアの中でもお気に入り選手の1人となってきたのがFWロメル・ルカクだ。インテルでもルカクを最前線へ置いてスクデットを獲得したが、現在指揮するナポリでもルカクを獲得。ルカクもその期待に応え、昨季のスクデットに貢献した。伊『Gaz