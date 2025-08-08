独特すぎるスタイルで練習に登場ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手がまさかの装いで練習に登場した。6日（日本時間7日）のカージナルス戦前には髪を3か所で束ね、東京シリーズの際にも着用していたサッカー日本代表のユニホーム、日本国旗が入ったグラブを使用。独特すぎるスタイルに「情報が多すぎて追いつかん笑」「キケサザエさんになっとるやん」とファンの笑いを誘った。左肘の炎症により故障者リスト（IL）に入