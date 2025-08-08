ブンデスリーガのドルトムントが８月８日、2025-26シーズンのホームユニホームを発表した。新たなキットは、クラブを象徴するイエローをベースに、胸元にブラックのグラフィックを大胆にあしらったデザインに。本拠地スタジアム「SIGNAL IDUNA PARK（シグナル・イドゥナ・パルク）」で、南側スタンドを埋め尽くすサポーターによって作られる圧巻の応援エリア「YellowWall（イエロー・ウォール）」の熱気と迫力を、視覚的に表現