「信じられないほどクール」ドルトムントの新ユニに反響！ スタンドを埋め尽くすサポーターの“黄色い壁”を表現「最高だ」「シンプルなデザインが懐かしい」
ブンデスリーガのドルトムントが８月８日、2025-26シーズンのホームユニホームを発表した。
新たなキットは、クラブを象徴するイエローをベースに、胸元にブラックのグラフィックを大胆にあしらったデザインに。本拠地スタジアム「SIGNAL IDUNA PARK（シグナル・イドゥナ・パルク）」で、南側スタンドを埋め尽くすサポーターによって作られる圧巻の応援エリア「YellowWall（イエロー・ウォール）」の熱気と迫力を、視覚的に表現している。
また、背面の首元には、“Borussia Verbindet（ボルシアは人々をつなぐ）”というメッセージがあしらわれており、クラブが掲げる多様性と団結の理念を象徴している。
この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、ファンからは「シンプルなデザインが懐かしい」「待って、今年のは全然悪くないよ」「最高のユニホームだ」「CWCのキットよりずっと格好いいぜ」「信じられないほどクール」「もう少しオリジナリティがほしい」といった様々な声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“イエロー・ウォール”を表現！ドルトムントの新ホームキット！
