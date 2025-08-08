女子テニス・大坂なおみがママになって初の優勝を逃しました。日本時間7日に行われたナショナルバンク・オープン決勝で、元世界ランク1位の大坂選手はカナダの18歳ビクトリア・ムボコ選手と対戦。第1セットを6-2と幸先良く先取しましたが、第2セットを4-6、第3セットを1-6と落とし同大会4季ぶりの優勝には惜しくも届きませんでした。2018年から4年連続4大大会(うち全豪2回、全米2回)を制覇した実績を持つ大坂選手。しかし2023年7月