2026ワールドカップ・アジア最終予選では惜しくもグループBの5位に沈み、予選敗退となってしまったパレスチナ代表。6月に行われたグループ最終節・オマーン戦は終盤まで1-0でリードしていたが、疑惑のPKを取られ、1-1のドロー決着に。この結果、4位オマーンとは1ポイント差で5位に沈むことになり、プレイオフ出場権を逃してしまった。今回は悔しい結果となったが、4年後にはチャンスがあるかもしれない。今のパレスチナには、絶対