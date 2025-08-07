ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > キスから始まり…中居正広氏宛ての「通知書」の中身が判明か 中居正広 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL キスから始まり…中居正広氏宛ての「通知書」の中身が判明か 2025年8月7日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 被害女性側が中居正広氏に宛てたという「通知書」をゲンダイが取り上げた 通知書には、中居氏による被害女性への行為の内容が記述されているという キスから始まり無理やり下着を捲し上げるなどした様子が記されているそう 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分 河合郁人、木村拓哉を“軽すぎる”扱いで批判殺到、元TBSプロデューサーも苦言「いかがなものか」 2025年8月6日 18時0分