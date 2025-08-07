中居正広（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

キスから始まり…中居正広氏宛ての「通知書」の中身が判明か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 被害女性側が中居正広氏に宛てたという「通知書」をゲンダイが取り上げた
  • 通知書には、中居氏による被害女性への行為の内容が記述されているという
  • キスから始まり無理やり下着を捲し上げるなどした様子が記されているそう
