6日午後1時50分ごろ、高知県越知町の国道33号で車2台が正面衝突する事故があった。乗っていた男女計7人がいずれも病院に搬送され、高知市の無職女性（64）が運転する軽乗用車に同乗していた孫の男児（3）＝東京都江東区＝が意識不明の重体。男児は帰省中の母親らと一緒だった。対向の軽乗用車を運転していた高知県佐川町の無職男性（77）が胸や腰の骨を折る重傷を負った。県警佐川署によると、現場は見通しのいい片側1車線の直