【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」で一糸乱れぬパフォーマンスを披露! グローバルグループENHYPENが7月31日、『ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』を豊洲PITで開催した。 タイトル曲かつ日本オリジナル曲の「Shine On Me」と、収録曲の「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」を披露し、