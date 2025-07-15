»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï20Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¸õÊä¤¬ÀåÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ËÜÁªµó¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿4¿Í¤Ë¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜÁªµó¶è ¸õÊä¼Ô4¿Í¤ÎÁÊ¤¨¡ØÂÐÃæ´Ø·¸¡¦ËÉ±Ò¡Ù¡Ø¼£¿åÂÐºö¡Ù¡Ú»²µÄ±¡Áªµó2025¡Û ºÇ¸å¤Î4²óÌÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤äËÉ±Ò¤Î¤¢¤êÊý¡×¤È¡Ö¼£¿åÂÐºö¤ÎÊý¸þÀ­¡×¤Ç¤¹¡£ ²óÅú¤Î½çÈÖ¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¬Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÎ©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿½ç¤Ç¤¹¡£ ¡ã¼ÁÌä¡äÆü