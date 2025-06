AlibabaのAI開発チームであるQwenが画像生成AI「Qwen VLo」を2025年6月26日(木)に発表しました。Qwen VLoは画像内に含まれるコンテンツ理解力が高く、正確な画像編集が可能とのこと。また、プログレッシブ生成手法を採用しており、左上から順番に画像が生成されるのも大きな特徴です。Qwen VLo: From "Understanding" the World to "Depicting" It | Qwenhttps://qwenlm.github.io/blog/qwen-vlo/Qwen VLoの画像生成過程を示すデモ