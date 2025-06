2025年6月2日、イーロン・マスク氏がXに新たなメッセージ送受信機能「XChat」を搭載すると告知しました。XChatには「音声通話機能」「ビデオ通話機能」「ファイル送信機能」「既読取り消し機能」などが搭載されており、問題がなければ2025年6月第1週にリリース予定です。Elon Musk says XChat is rolling out to all, but questions remain about its alleged security | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/02/elon-musk-s