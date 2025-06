航空券を購入する際、さまざまなウェブサイトや購入時期を比較検討して、少しでも安く買おうと試みたことがある人もいるはず。割安な航空券情報などをまとめているウェブメディアのThrifty Travelerが、「一部のアメリカの航空会社が、1人客に対して2人以上のグループ客より割高な運賃を請求していた」と報告しました。Exclusive: US Airlines Are Quietly Hitting Solo & Biz Travelers with Higher Fareshttps://thriftytrav