多機能でセキュリティの高さを売りとしているメッセージジングアプリのTelegramが、イーロン・マスク氏のAI企業であるxAIとのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、TelegramアプリにxAIのチャットボットであるGrokが統合される予定ですが、マスク氏は「契約は成立していない」と主張しています。xAI to pay Telegram $300M to integrate Grok into the chat app | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/