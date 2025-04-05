¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÅ·Á³ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÀ½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤ª²È¤Î²È¶ñ¤È¤âÁêÀ­È´·²¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¼ýÇ¼Ãª¤Ç¤¹♡ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¢ö¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê2ÃÊ¡Ë²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§²£20cm¡ß½Ä8cm¡ß¹â¤µ