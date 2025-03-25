¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤¬3·î25Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ë¤¢¤ëµï¼ò²°¤é¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±µï¼ò²°¤Ç¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤ÎÅâÍÈ¤²5¸Ä¡¢¥·¥å¥ó¥®¥¯¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢¥Ä¥Ö³­¤Èº«ÉÛ¤Î¤¢¤¨Êª¡¢¥Û¥Ã¥±¤Î¤ß¤ê¤ó¾Æ¤­¡¢¤­¤·¤á¤ó¤Ê¤ÉÁ´12ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥é¥ó¥Á¡Ê¤«¤é¤¢¤²¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Þ¤Î¤«¤Ð