人材派遣を行うR＆G（さいたま市）が、「大人になって役立った学校の科目」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で紹介しています。調査は2024年12月24日から同月27日、20代以上の全国の男女を対象にインターネットで行われました。計499人（女性327人／男性172人）から有効回答を得ています。2位は「社会人になってから大切さを強く感じる」科目全回答者に「大人になって役立った科目はあるか」と聞いたところ、92