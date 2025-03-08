¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤Ë¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¥ë¥«¡¦¥Þ¥Î¥é¥±¤¬Èá·àÅª¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤¿¤Èë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£U-15¤«¤éU-19¤Þ¤Ç³ÆÀ¤ÂåÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾­ÍèÍ­Ë¾¤ÊMF¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯8·î¤òºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØGSP¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯8·î¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ò¤É¤¤¤á¤Þ¤¤¤äÈèÏ«¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢7¡Á8¤«·î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌëÍ·