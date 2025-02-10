ヤマハの新感覚モビリティ!?ヤマハは2007年に開催された東京モーターショーで、マルチホイールビークル「テッセラクト」を発表。このモデルは、四輪の安定性と二輪の運動性能を融合させた革新的なコンセプトモデルであり、未来のパーソナルモビリティを示す重要な存在として注目を浴びていました。メカメカしい斬新デザイン！テッセラクトは、四輪車と二輪車の特徴を融合させた新しいジャンルのコンセプトモデルです。【画