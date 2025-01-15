女優の鈴木杏樹が1月14日、ラジオ番組「オールナイトニッポン MUSIC10」の公式SNSで、連続ドラマ「あすなろ白書」（1993年／フジテレビ系）で共演して以来親交のある木村拓哉について、直筆のメッセージを公開した。映画「グランメゾン・パリ」に出演している木村拓哉が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場し、火曜メインパーソナリティの鈴木杏樹と2時間しっかり生放送トークを実施。放送終了後、番組の公式SNSが木村の手書きによ