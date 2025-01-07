世界的サッカーゲーム『EA SPORTS FC』の年一イベント、「EA SPORTS FC Team of the Year (TOTY)」の投票が1月7日（火）からスタートした。「TOTY」は、EA（Electronic Arts）が主催する、ファンの意見を直接反映できる数少ないグローバルなサッカー賞。年々注目度が増している。その候補者として、2024年の優れた男子選手85名・女子選手72名がノミネート。ファンは男子TOTYベストイレブンと女子TOTYベストイレブンの候補リストの