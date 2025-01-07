ファンが選ぶ世界的サッカー賞「TOTY」の投票がスタート！男子は85名がノミネート 女子では長谷川唯がリスト入り
世界的サッカーゲーム『EA SPORTS FC』の年一イベント、「EA SPORTS FC Team of the Year (TOTY)」の投票が1月7日（火）からスタートした。
「TOTY」は、EA（Electronic Arts）が主催する、ファンの意見を直接反映できる数少ないグローバルなサッカー賞。年々注目度が増している。
その候補者として、2024年の優れた男子選手85名・女子選手72名がノミネート。ファンは男子TOTYベストイレブンと女子TOTYベストイレブンの候補リストの中からそれぞれに投票を行うことができる。
男子の選手リストは以下の通り。
GK：
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表）
ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG、イタリア代表）
グレゴール・コベル（ドルトムント、スイス代表）
ペーテル・グラーチ（RBライプツィヒ、ハンガリー代表）
マイク・メニャン（ミラン、フランス代表）
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ、スペイン代表）
ディオゴ・コスタ（ポルト、ポルトガル代表）
DF：
ヨシュコ・バルディオル（マンチェスター・シティ、クロアチア代表）
ウィリアン・サリバ（アーセナル、フランス代表）
フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール、オランダ代表）
トレント・アレクサンダー＝アーノルド（リヴァプール、イングランド代表）
ルーベン・ディアス（マンチェスター・シティ、ポルトガル代表）
マルキーニョス（PSG、ブラジル代表）
ウィルフリード・シンゴ（モナコ、コートジボワール代表）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン、スペイン代表）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン、ドイツ代表）
ジェレミー・フリンポン（レヴァークーゼン、オランダ代表）
ヨシュア・キミッヒ（バイエルン、ドイツ代表）
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト、ドイツ代表）
テオ・エルナンデス（ミラン、フランス代表）
ブレーメル（ユヴェントス、ブラジル代表）
フェデリコ・ディマルコ（インテル、イタリア代表）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ、イタリア代表）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル、イタリア代表）
ダニ・カルバハル（レアル・マドリー、スペイン代表）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー、ドイツ代表）
ミゲル・グティエレス（ジローナ、スペイン）
MF：
ロドリ（マンチェスター・シティ、スペイン代表）
コール・パーマー（チェルシー、イングランド代表）
マルティン・ウーデゴール（アーセナル、ノルウェー代表）
デクラン・ライス（アーセナル、イングランド代表）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル代表）
ヴィティーニャ（PSG、ポルトガル代表）
マディ・カマラ（ブレスト、フランス）
エドン・ジェグロヴァ（リール、コソボ代表）
フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン、ドイツ代表）
グラニト・ジャカ（レヴァークーゼン、スイス代表）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン、ドイツ代表）
ユリアン・ブラント（ドルトムント、ドイツ代表）
チャビ・シモンズ（RBライプツィヒ、オランダ代表）
ハカン・チャルハノール（インテル。トルコ代表）
シャルル・デ・ケーテラーレ（アタランタ、ベルギー代表）
パウロ・ディバラ（ローマ、アルゼンチン代表）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ、イタリア代表）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー、イングランド代表）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー、ウルグアイ代表）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ、スペイン代表）
ペドリ（バルセロナ、スペイン代表）
ダニ・オルモ（バルセロナ、スペイン代表）
アレックス・バエナ（ビジャレアル、スペイン代表）
マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ、スペイン代表）
アンヘル・ディ・マリア（ベンフィカ、元アルゼンチン代表）
サーレム・アル・ドサリ（アル・ヒラル、サウジアラビア代表）
エンゴロ・カンテ（アル・イティハド、フランス代表）
FW：
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー代表）
モハメド・サラー（リヴァプール、エジプト代表）
ブカヨ・サカ（アーセナル、イングランド代表）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ、イングランド代表）
オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ、イングランド代表）
ソン・フンミン（トッテナム、韓国代表）
ブラッドリー・バルコラ（PSG、フランス代表）
ジョナサン・デイヴィッド（リール、カナダ代表）
ウスマヌ・デンベレ（PSG、フランス代表）
アレクサンドル・ラカゼット（リオン、元フランス代表）
ハリー・ケイン（バイエルン、イングランド代表）
オマル・マーモウシュ（フランクフルト、エジプト代表）
セール・ギラシ（ドルトムント、ギニア代表）
デニズ・ウンダフ（シュトゥットガルト、ドイツ代表）
ロイス・オペンダ（RBライプツィヒ、ベルギー代表）
ラウタロ・マルティネス（インテル、アルゼンチン代表）
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス、セルビア代表）
アデモラ・ルックマン（アタランタ、ナイジェリア代表）
クリスチャン・プリシッチ（ミラン、アメリカ代表）
マルクス・テュラム（インテル、フランス代表）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（ナポリ、ジョージア代表）
アルテム・ドフビク（ローマ、ウクライナ代表）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー、ブラジル代表）
ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン代表）
ラフィーニャ（バルセロナ、ブラジル代表）
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー、フランス代表）
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ、ポーランド代表）
アントワーヌ・グリーズマン（アトレティコ・マドリー、元フランス代表）
ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティング、スウェーデン代表）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル、ポルトガル代表）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン代表）
また、女子選手のリストの中には、今回日本人で唯一ノミネートされた長谷川唯の名前もある。
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投票は日本時間の7日1時から開始されており、1月13日（月）17時に締め切られる。