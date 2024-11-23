ツエーゲン金沢は23日、伊藤彰監督の2025シーズン続投を発表した。1972年9月19日生まれの伊藤氏は現在52歳。現役時代に活躍した大宮アルディージャの育成年代で指導者キャリアを始めると、2017年5月にはトップチームの監督に昇格した。その後は、ヴァンフォーレ甲府とジュビロ磐田、ベガルタ仙台を指揮。そして、2024シーズンからツエーゲン金沢を率いた中、J3リーグ第37節終了時点で12勝11分14敗の13位に。目標に掲げていた1