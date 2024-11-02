82MAJORが、悪質なコメント及び誹謗中傷行為に法的対応を行う方針を明かした。1日、所属事務所は悪質コメントおよび誹謗中傷行為に対する公式コメントを発表した。所属事務所は「最近、SNSなどのインターネット上で82MAJORに向けた悪質コメントと誹謗中傷行為が継続的に発生している」とし「当社はメンバーたちに向けた悪意のある誹謗中傷、人身攻撃、虚偽事実の流布、名誉毀損行為などを綿密にモニタリングしており、これを根絶す