【CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE】 10月18日～10月20日 開催 シュート選手、優勝の瞬間 プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」における公式大会「CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE」では、Crazy Raccoon所属のシュート選手