©️ABCテレビ かつて人生最大級の決断を下した、16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（以下「THE RAMPAGE」）のパフォーマー・長谷川慎。両親を泣かせ、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS from EXILE）たちに引き留められたことがある、長谷川の過去とは……？ 【動画】初々しさ満点！FANTASTICS佐藤大樹とTHE RAMPAGE長谷川慎＆岩谷翔吾＆藤原樹＆浦川翔平の子ど