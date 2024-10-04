RIZAP株式会社が、コンビニジム「chocoZAP」の顧客データを分析し、47都道府県の朝型タイプランキングを発表した。このランキングは、2024年1月1日から7月31日までの期間における、朝4時から7時台の来館率を基にしている。結果として、秋田県、福島県、青森県、宮城県などの東北地方が上位を占めていることがわかった。ランキングによると、1位は秋田県（12.80%）、2位は宮崎県（11.41%）、3位は岐阜県（10.93%）となっている。特