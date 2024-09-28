俳優の神田正輝（73歳）が、9月28日に公開された「朝だ！生です旅サラダ」公式YouTubeチャンネルの動画で、最初、同番組への出演オファーをもらった時は「僕だったら見ないと思った」と語った。27年半もの間、「朝だ！生です旅サラダ」のMCを務めた神田正輝が、他の出演者と共にグアムを訪れたが、番組の公式YouTubeチャンネルではその時の未公開トークが公開された。「旅サラダ」のオファーが来た時、神田は「僕は、楽しいとか面