事件現場の捜査のために張られたテントの近くに立つ警官＝２１日/Jonathan Brady/PA Images/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）香港の情報機関のためスパイ活動を行っていたとして英警察に訴追されたマシュー・トリケット被告（３７）が１９日、ロンドン西部のバークシャー州メイデンヘッドの公園で遺体で発見された。警察はトリケット被告の「不審死」を捜査中。遺体は公園で一般市民によって発見されたという。トリケット被告は１３