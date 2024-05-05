職場の仲間達とレジャーを楽しむことがきっかけで、コミュニケーションがより良くはかれれるようになる場合もありますが、実際なかなかそう上手くはいかないようです。今回は、良かれと思って企画したバーベキュー修羅場と化してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆新しいバイト先桐谷祐実さん（仮名・37歳・主婦）は、今年の頭から個人経営のイタリア料理店でアルバイトを始めました。「それまでずっとうどん屋さん