予想外のハプニングが起き、遅刻してしまうこともある。それが大事な用事であれば気が気でないだろう。東京都に住む60代後半の男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収550万円）は、突然の腹痛で大切な会議に遅れてしまった。（文：永本かおり）部長の代理で重要な取引先の会議に出席することになっていた男性。「余裕を持って家を出たのですが、電車の中で急にお腹が痛くなってトイレに駆け込みました」と嫌な前兆を綴っ