2022年1月に九州西方の上空で確認された気球は、日本の領空を通過しており、自衛隊機が撮影した写真から、中国の偵察気球の可能性が高いと政府が分析していることが、FNNの取材でわかった。過去3年間で3回…“所属不明”の気球が日本上空に政府は、2020年から2022年までの3回、日本上空で確認された気球について、いずれも所属不明としている。政府関係者によると、2022年1月の気球は、九州西方の上空に東シナ海方向から飛来し、屋