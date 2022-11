Twitterは、誰でも認証済みバッジを取得できる新しいTwitter Blueの販売を一時停止しているのですが、これの販売再開が11月29日頃になるとイーロン・マスク氏が発表しました。Elon Musk says the new Twitter Blue will relaunch on November 29th - The Vergehttps://www.theverge.com/2022/11/15/23461244/twitter-blue-relaunch-verification-elon-muskTwitterは、アカウント名横に表示される青色チェックマークの「認証済みバ