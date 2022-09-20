19Æü¤ÎDeNAÀï¤Ï¾¡¤Ã¤Æ3°Ìºå¿À¡¢¹­Åç¤Ë¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤ËÇ÷¤Ã¤¿µð¿Í¡£3°Ì¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢19Æü¸½ºß¡¢64¾¡68ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¼Ú¶â4¤Î5°Ì¡£Á°Æü18Æü¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³V°ï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£µð¿Í2Ç¯Ï¢Â³V°ï¤Þ¤Ç¡ÖM1¡×¸¶´ÆÆÄ¤Î¡È½Åºá¡É¤¢¤ì¤³¤ì¡Ä¸å·Ñ¼ÔºÇ±¦Íã¤Î°¤Éô¥³¡¼¥Á¤Ï°­É¾¤¬Î©¤Ä»ÏËö¤½¤ì¤Ç¤âÍèµ¨Â³Åê¤¬Ç»¸ü¤Ê¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢V°ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤­¤¿¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤¬¥­¥ã¥ó¥×