Bleeping Computerは3月10日(米国時間)、「Russia creates its own TLS certificate authority to bypass sanctions」において、ロシア当局が独自のTLS認証局を創設したと伝えた。同局は国外の証明書が期限切れまたは無効化された場合にその置き換えとなる証明書を無料で発行し、通常5営業日内で必要に応じて提供するとしている。Russia creates its own TLS certificate authority to bypass sanctionsこれはロシアのサイトが既存