【無料オンライン】中級者向けSales Cloud コンサルタント取得セミナーを2026/7/2（木）に開催

フロッグウェル株式会社

Salesforceを通じて自社のビジネスを加速させたい。

Salesforceのコンサルタントとしてより多くの企業をサポートしたい。

自分のキャリアの可能性をさらに広げたい。

そんな熱い思いを持っている、そこのあなた！

私たちと一緒にSales Cloud コンサルタント資格を取りませんか！

フロッグウェル株式会社はSalesforce導入支援サービスを提供しております。

Salesforceを導入したいお客様に対して、コンサルティングから実装まで行っております。

同サービスを提供するため、弊社社員は入社後Salesforceに関連した資格を取得しており、特にコンサルティングに力を入れたい社員はSales Cloud コンサルタント資格を取得しております。

この資格を持つことで、Salesforceの専門知識を駆使しながら、お客様ごとで最適な形でのサービス提供を実現することができます。

同資格はSalesforceとコンサルティングの2つの分野に関する知識が必要になるため、独学での資格対策は容易なものではありません。

そこで弊社では「資格取得支援プログラム」として各資格の対策プログラムを作成し、未取得の社員が学習できるような仕組みを作っています。

本セミナーでは弊社の資格取得支援プログラムで共有されている内容の一部を外部の方に提供することで、所属している会社でSalesforce関連業務を担当している方、Salesforce資格を活かした仕事に就きたい方のキャリア形成をご支援したいと考えております。



さらにセミナーでは同プログラムのコンテンツをご利用いただける「フロッグウェル学習支援サービス」に関してもご案内いたします。



ぜひご参加ください！



＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

【中級者向け】Sales Cloud コンサルタント取得セミナー！

◆内容

・Sales Cloud コンサルタントの受験概要

・資格取得に向けた勉強法やロードマップのご紹介

・フロッグウェル学習支援サービスのご案内

◆開催日時

2026年7月2日（木）18:00～19:00



◆対象者

・Sales Cloud コンサルタントを取得したい方

・Salesforceのスキルでキャリアを形成したい方



◆開催場所

オンライン（Zoom）

◆料金

無料



申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/salescloudconsultant/)から！

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム