【ワンルーム売却査定】いくらで売れる？実取引データから“本当に売れる適正価格”をAIが算出｜「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」提供開始

株式会社フロンティア

株式会社フロンティア（東京都品川区）は6月18日、価格推移をもとにAIが“売れる適正価格”を算出するサービス「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」を提供開始しました。

直近5年間・約200万件の実取引データと価格推移をAIが分析し、ワンルームマンションの「実際に売れやすい適正価格」を算出する無料査定サービスです。LINEで約1分から利用でき、サブリース中・空室・地方物件にも対応。査定結果に加え、より高く売るためのヒントも提供します。

公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

公式サイト：https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

ワンルーム売却査定の現状

ワンルームマンションの売却を検討していると、不動産会社からはがきやメールで「高めの査定額」が届くことがあります。しかし、その一方で「正直、その価格で本当に売れるのだろうか」と感じたことはないでしょうか。

実際、査定額はあくまで目安に過ぎず、売却時には想定よりも低い価格でしか成約しないケースも少なくありません。査定額と実際の売却価格にズレがあることで、売却の判断が難しくなっているのが現状です。

こうした課題を解決するため、実取引データと価格推移をもとにAIが“売れる適正価格”を算出するサービス「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」を提供することにいたしました。

■ まずは無料で「売れる適正価格」を確認

営業連絡なし／LINEで完結／約1分で査定スタート

公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

サービス詳細はこちら（公式サイトへ）

https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

■ワンルーム売却査定でよくある課題

ワンルームマンションの売却において、以下のような悩みが多く見られます。

- 査定額が不動産会社ごとに大きく異なる- 本当にその価格で売れるのか分からない- 高く見せるための査定ではないか不安- 一括査定は営業連絡が多そうで不安

これらの背景には、「実際に売れる価格が見えない」問題があります。

■サービス概要｜リアルな売却適正価格がわかるAI査定

『ワンルーム売却 超高精度AI査定くん』は、直近5年間の実取引データ、価格推移、マンションデータをもとに、AIが物件の売却適正価格を高速で算出するサービスです。

一般的なAI査定や簡易査定では拾いきれない、実際の売買相場に近い価格を目指しているのが特徴です。

「高く見せるための査定」ではなく、売却時の“本当の適正価格”を知るためのAI査定です。

■特徴１. 実取引データをもとに査定

直近5年間の実際の売買データを活用し、机上の想定ではなく、現実に即した価格を算出します。

■特徴２. 価格推移まで加味した分析

過去の成約事例だけでなく、価格の推移も反映。現在の市況感を踏まえた査定が可能です。

■特徴３. 業界最大級200万件データを活用

約200万件規模のデータベースから、類似条件の物件をもとに多面的に分析し、精度の高い査定を実現します。

■特徴４. 査定だけで終わらない「売却のヒント」

査定額を提示するだけでなく、相場より高く売れた事例をもとに、売却価格アップのヒントも提供します。「いくらで売れそうか」だけでなく、「どうすれば高く売れるか」まで見えてくるのが特徴です。

■サブリース・空室・地方物件にも対応

サブリース中や空室、地方物件など、不安要素のある物件でも相場観を把握しやすくなっています。

■LINEで完結｜簡単査定フロー

本サービスはLINEから簡単に利用できます。

▼ご利用の流れ

1．LINEで友だち追加

2．物件情報を入力

3．AIが売却価格の目安を査定

4．査定結果と売却のヒントを確認

面倒な会員登録は不要で、思い立ったタイミングですぐに始められます。

■ 無料で査定する

売却をまだ決めていなくても問題ありません。

まずは「いくらで売れるのか」＝売れる適正価格を知ることから始めてみてください。

公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

■ サービス詳細はこちら

https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

■会社概要

会社名：株式会社フロンティア

公式サイト：https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis