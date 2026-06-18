【ワンルーム売却査定】いくらで売れる？実取引データから“本当に売れる適正価格”をAIが算出｜「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」提供開始
株式会社フロンティア（東京都品川区）は6月18日、価格推移をもとにAIが“売れる適正価格”を算出するサービス「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」を提供開始しました。
直近5年間・約200万件の実取引データと価格推移をAIが分析し、ワンルームマンションの「実際に売れやすい適正価格」を算出する無料査定サービスです。LINEで約1分から利用でき、サブリース中・空室・地方物件にも対応。査定結果に加え、より高く売るためのヒントも提供します。
公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)
公式サイト：https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)
ワンルーム売却査定の現状
ワンルームマンションの売却を検討していると、不動産会社からはがきやメールで「高めの査定額」が届くことがあります。しかし、その一方で「正直、その価格で本当に売れるのだろうか」と感じたことはないでしょうか。
実際、査定額はあくまで目安に過ぎず、売却時には想定よりも低い価格でしか成約しないケースも少なくありません。査定額と実際の売却価格にズレがあることで、売却の判断が難しくなっているのが現状です。
こうした課題を解決するため、実取引データと価格推移をもとにAIが“売れる適正価格”を算出するサービス「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」を提供することにいたしました。
■ まずは無料で「売れる適正価格」を確認
営業連絡なし／LINEで完結／約1分で査定スタート
公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)
サービス詳細はこちら（公式サイトへ）
https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)
■ワンルーム売却査定でよくある課題
ワンルームマンションの売却において、以下のような悩みが多く見られます。
- 査定額が不動産会社ごとに大きく異なる
- 本当にその価格で売れるのか分からない
- 高く見せるための査定ではないか不安
- 一括査定は営業連絡が多そうで不安
これらの背景には、「実際に売れる価格が見えない」問題があります。
■サービス概要｜リアルな売却適正価格がわかるAI査定
『ワンルーム売却 超高精度AI査定くん』は、直近5年間の実取引データ、価格推移、マンションデータをもとに、AIが物件の売却適正価格を高速で算出するサービスです。
一般的なAI査定や簡易査定では拾いきれない、実際の売買相場に近い価格を目指しているのが特徴です。
「高く見せるための査定」ではなく、売却時の“本当の適正価格”を知るためのAI査定です。
■特徴１. 実取引データをもとに査定
直近5年間の実際の売買データを活用し、机上の想定ではなく、現実に即した価格を算出します。
■特徴２. 価格推移まで加味した分析
過去の成約事例だけでなく、価格の推移も反映。現在の市況感を踏まえた査定が可能です。
■特徴３. 業界最大級200万件データを活用
約200万件規模のデータベースから、類似条件の物件をもとに多面的に分析し、精度の高い査定を実現します。
■特徴４. 査定だけで終わらない「売却のヒント」
査定額を提示するだけでなく、相場より高く売れた事例をもとに、売却価格アップのヒントも提供します。「いくらで売れそうか」だけでなく、「どうすれば高く売れるか」まで見えてくるのが特徴です。
■サブリース・空室・地方物件にも対応
サブリース中や空室、地方物件など、不安要素のある物件でも相場観を把握しやすくなっています。
■LINEで完結｜簡単査定フロー
本サービスはLINEから簡単に利用できます。
▼ご利用の流れ
1．LINEで友だち追加
2．物件情報を入力
3．AIが売却価格の目安を査定
4．査定結果と売却のヒントを確認
面倒な会員登録は不要で、思い立ったタイミングですぐに始められます。
■ 無料で査定する
売却をまだ決めていなくても問題ありません。
まずは「いくらで売れるのか」＝売れる適正価格を知ることから始めてみてください。
公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)
■ サービス詳細はこちら
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■会社概要
会社名：株式会社フロンティア
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公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis