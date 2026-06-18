フランス発SteamOneから機能と美しさを兼ね備えた置き型衣類スチーマー新モデル「George 2」が登場！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、トレーディングカンパニーCEO：新藤大介、https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/) 以下「DMM」 ）が展開する「DMM.make PRODUCTS」は、SteamOne SAS（本社：フランス、パリ市、代表 Olivier Gabison、以下「SteamOne」）の置き型衣類スチーマー「George2（ジョージ ツー）」（品番：JPES200BV2）を、2026年6月18日（木）より全国の取扱い店舗にて予約受付開始、2026年6月25日（木）より一般発売することをお知らせいたします。



・製品URL：https://distribution.dmm.com/steam-one/george2/

SteamOneは2010年にフランスで設立された衣類スチーマーメーカーで、ヨーロッパでは多くのアパレルショップがSteamOneの業務用衣類スチーマーを導入しています。2019年11月に日本へ初上陸してからは、その技術・デザインが評価され、スタイリストなどファッション業界で働くプロからの熱い支持を受けています。

このたび、SteamOneから新型の置き型スチーマー「George2」が登場いたしました。前モデルで支持されたハイセンスなデザインを継承しつつ、細部をブラッシュアップ。圧倒的なスチーム量と使い勝手の向上により、日々の衣類ケアを格段にスピーディーかつ上質な習慣へと進化させます。

■主な特徴

・パワフルスチームで日々の衣類ケアを快適に

最大約27g/分*1*2の大量スチームでお出かけ前にも時短ケアが可能です。

シャツなどのデイリーな衣類から、アイロンが難しいおしゃれ着までご使用が可能です。

・大容量の置き型タンクで重さストレス解消

ハンディータイプに比べて使用時の重さによるストレスが圧倒的に少なく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。

また、約2Lの透明タンクは水の残量がわかりやすく、給水も簡単に行えます。

大容量タンクを搭載しながらも、設置面はA4サイズ以下と非常にコンパクトなため、場所を選ばず設置が可能です。

・99%以上の除菌効果

高温のスチームプレートで様々なファブリックを99%以上除菌が可能です。

アウターやニットはもちろん、ソファーやクッション、カーテンなどもこの一台で簡単にケアが可能です。*3

お子様の衣類やぬいぐるみ等にも、安心してご使用いただけます。

・専用ハンガー付属でかける場所にも困らない

本体に固定できる専用ハンガー*4に衣類を掛けて、簡単に効率よくシワ伸ばしできます。アイロン台を用意する必要もなく、日常の衣類ケアを手軽に行える設計です。

また、専用ハンガーにはボトムス用クリップを備えており、パンツやスカートなど幅広い衣類に対応しています。

■商品概要

・製品名：George2（ジョージ ツー）

・品番：JPES200BV2

・DMM公式サイト：https://distribution.dmm.com/steam-one/george2/

・予約開始日：2026年6月18日（木）

・発売日：2026年6月25日（木）

・希望小売価格：60,500円（税込）

・販売場所：DMM通販、Amazon、楽天、ヨドバシカメラ（※）、ビックカメラ（※）、

エストネーションオンラインストア等

※一部店舗もしくはECでの取扱い

・スチーム量：約27g・14g・10g/分*2

・立ち上がり時間：約60秒*2

・製品重量：約7.8kg*5

・製品サイズ：約W27 x H180 x D17 cm

・専用タンク容量：約2.0L

・連続使用可能時間：約75分～85分（最大スチーム量で使用した場合）

・使用できない生地：革、合成皮革、ビニール等 *3

・スチームプレート：アルミニウム

・消費電力：1400W

・電源：100V, 50/60Hz

・専用電源コード長：約2m

・組み立て：必要（ドライバー等工具不要）

・付属品：専用ハンガー *4

・生産国：中国

・保証期間：ご購入日より1年間

※画像はイメージです。

※外観・仕様は予告なく変更されることがあります。

※本製品は日本国内専用です。

*1 約27g, 14g, 10g/分と3段階で切り替えが可能です。

*2 使用環境・条件により異なります。

*3 必ず、衣類の表示に従ってください。

除菌試験情報：外部機関による試験によりスチームプレート面を押し当てた布表面において、除菌効果（試験は2種類の菌にて実施）を確認済み。使用条件等により異なります。詳細は公式サイト（https://distribution.dmm.com/steam-one/george2/）にて公開しております。

*4 専用ハンガーの耐荷重は3kgです。

*5 専用タンクが空の状態での製品重量です。

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト： https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【製品に関する問い合わせ】

DMM.make PRODUCTSサポート窓口

E-mail：makesupport@mail.dmm.com