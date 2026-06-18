【JAF札幌】参加無料！つどーむでEモータースポーツを体験しよう～レーシングチームとコラボ～ inスポカルチャレンジ2026
一般社団法人 日本自動車連盟
Eモータースポーツ（イメージ）
イベント詳細はこちら :
https://spocul-challenge.com/263
【イベント名】
イベント詳細はこちら :
https://spocul-challenge.com/263
Eモータースポーツ（イメージ）
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）札幌支部（支部長 横井 隆）は、2026年6月20日（土）～21日（日）につどーむ（北海道札幌市東区）で開催される「スポカルchallenge2026」に恒志堂レーシングと共同しブースを出展します。
今回のイベントは、道内有数のレーシングチーム、恒志堂レーシングがEモータースポーツ大会で実際に使用している機材を体験できる特別な機会です。参加者はプロドライバーからレクチャーを受けながら、本格的なシミュレーター体験をお楽しみいただけます。
イベント詳細はこちら :
https://spocul-challenge.com/263
Eモータースポーツ（イメージ）
イベント限定！写真入り「ジュニアライセンス」を発行
JAFからはイベント限定の写真入り「ジュニアライセンス」を発行します。
この機会に、大人も子供も夢中になれるEモータースポーツの世界を、ぜひ体感しにお越しください
■恒志堂レーシング（KOSHIDO RACING）について
リアルとバーチャルの両軸で挑戦を続けるレーシングチーム。リアルでは2025年スーパー耐久シリーズに初年度参戦ながらST-5Rクラス総合２位、バーチャルではJEGTで2025年シリーズ総合2位を獲得。今季も両シリーズに参戦のほか、新たにJAF公認EモータースポーツリーグUNIZONEにも新規参戦。北海道から日本のモータースポーツを盛り上げている。
■イベント概要
【イベント名】
恒志堂PRESENTS スポカルチャレンジ2026 at つどーむ
【内容】
大人から子どもまで数十種類のスポーツとカルチャーを体験できるイベント
（恒志堂レーシング×JAFブースについて）
・Eモータースポーツ体験
・ジュニアライセンス発行
【開催日時】
2026年6月20日（土）～21日（日）
10:00～16:00
【開催場所】
つどーむ（札幌市東区栄町885番地1）
駐車場1000台
地下鉄東豊線栄町駅より徒歩10分
【参加費用】
無料
イベント詳細はこちら :
https://spocul-challenge.com/263