【JAF札幌】参加無料！つどーむでEモータースポーツを体験しよう～レーシングチームとコラボ～ inスポカルチャレンジ2026

一般社団法人 日本自動車連盟Eモータースポーツ（イメージ）

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）札幌支部（支部長 横井 隆）は、2026年6月20日（土）～21日（日）につどーむ（北海道札幌市東区）で開催される「スポカルchallenge2026」に恒志堂レーシングと共同しブースを出展します。

今回のイベントは、道内有数のレーシングチーム、恒志堂レーシングがEモータースポーツ大会で実際に使用している機材を体験できる特別な機会です。参加者はプロドライバーからレクチャーを受けながら、本格的なシミュレーター体験をお楽しみいただけます。

Eモータースポーツ（イメージ）

イベント限定！写真入り「ジュニアライセンス」を発行

イベント詳細はこちら :https://spocul-challenge.com/263

JAFからはイベント限定の写真入り「ジュニアライセンス」を発行します。

この機会に、大人も子供も夢中になれるEモータースポーツの世界を、ぜひ体感しにお越しください

■恒志堂レーシング（KOSHIDO RACING）について

リアルとバーチャルの両軸で挑戦を続けるレーシングチーム。リアルでは2025年スーパー耐久シリーズに初年度参戦ながらST-5Rクラス総合２位、バーチャルではJEGTで2025年シリーズ総合2位を獲得。今季も両シリーズに参戦のほか、新たにJAF公認EモータースポーツリーグUNIZONEにも新規参戦。北海道から日本のモータースポーツを盛り上げている。

■イベント概要

【イベント名】

恒志堂PRESENTS スポカルチャレンジ2026 at つどーむ

【内容】

大人から子どもまで数十種類のスポーツとカルチャーを体験できるイベント

（恒志堂レーシング×JAFブースについて）

・Eモータースポーツ体験

・ジュニアライセンス発行

【開催日時】

2026年6月20日（土）～21日（日）

10:00～16:00

【開催場所】

つどーむ（札幌市東区栄町885番地1）

駐車場1000台

地下鉄東豊線栄町駅より徒歩10分

【参加費用】

無料

イベント詳細はこちら :https://spocul-challenge.com/263