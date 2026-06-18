【名古屋タカシマヤ】ジェイアール名古屋タカシマヤに金の「ぴよりん」が登場『大黄金展』を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

今回で2回目の開催となる「大黄金展」では、誕生15周年を迎える名古屋名物「ぴよりん」をモチーフにした置物や純金メダルをはじめ、前回人気を集めた小判、金工作家が手掛けた仏具や縁起物など、幅広いラインアップで展開します。

あの「ぴよりん」が金製品となって登場！

金箔400枚使用 特大！「ぴよりん」の約10倍

ぴよりん特大Ver.

（金箔約400枚使用、高さ約70cm）

5,280,000円（参考価格）

※写真はイメージです。

【先行販売】インテリアに可愛らしい置物

K24 ぴよりん置物

（約7ｇ、高さ約3.0×幅約3.0cm）

990,000円（販売予定価格）

【期間限定】誕生15周年記念の純金メダル

K24 ぴよりん15周年記念メダル

（約30ｇ、直径約3.7cm）

2,277,000円（販売予定価格）

※2026年7月20日（月・祝）までの期間限定予約となります。

【先行販売】多彩なデザインのしおりタイプ

K24 ぴよりん15周年記念しおり3枚セット

（各約0.3ｇ、縦約8.5×横約3.5cm）

74,250円（販売予定価格）

※100セット限り

2万円代～2億円超まで幅広いラインアップ

会場最高額（予定）は2億円超のサッカーボール

K24 サッカーボール

（約3,000ｇ、直径約22.0cm ※5号球サイズ）

237,710,000円（販売予定価格）

カードサイズの身近なアイテム

K24 2026年カレンダー午（4種）

（各約0.5ｇ、縦約8.6×横約5.4cm）

各 24,970円（販売予定価格）

※裏面は4種の絵柄があります。

【新作】現代の住環境に合う小ぶりな置物

K24 兜（小）

（約10ｇ、高さ約3.5×幅約4.1cm）

1,023,000円（販売予定価格）

前回は250点以上を販売 人気の「小判」は100種以上

誕生記念の購入多数 干支の小判

K24 十二支小判 未〈石川光一 作〉

（約10ｇ、縦約4.3×横約2.4cm）

658,900円（販売予定価格）

※他の干支図柄もあります。

金工作家のこだわりが細部に宿る小判

K24 慶長小判 切り餅〈石川光一 作〉

（計約625ｇ［約25ｇ×25枚］、縦約7.2×横約4.0cm）

40,975,000円（販売予定価格）

※「Ｋ24 慶長小判」は、江戸時代に流通したとされる慶長小判をモデルに純金で再現した商品。

オスカル&マリー・アントワネットの優雅な大判

K24 大判「ベルサイユのばら」

（約165g、縦約14.5×横約8.8cm）

11,550,000円（販売予定価格）

ジェイアール東海タカシマヤ各種カード 商品ポイント付与

インゴットを分割加工

お持ちのインゴットを、100ｇのSGCオリジナルバーに加工いたします。

※画像はイメージです。

※1gにつき加工手数料220円がかかり

ます。

※加工に約3か月、混雑時には更に時間

を要する場合があります。

※鑑定の結果によっては、加工できない

インゴットもあります。

※加工後のインゴットは、SGCオリジナルの

バーとなります。

※お預かりできるのは500ｇ以上のグッド・

デリバリー・バーに限ります。

※現住所が記載されたご本人様確認証

が必要です。

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※金相場の変動により、価格改定となる場合がございます。

※実物と仕様が異なる場合がございます。

※ご来場のお客さまが多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。