【イベントレポート】スタートアップ5社が新規事業創出に向け共創提案　アスクル、第2回「アスツクル PITCH CAMP」を開催

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」）は5月14日、スタートアップ企業5社を迎え、昨年に続き2回目となるピッチイベント「アスツクル PITCH CAMP」を開催しました。 本イベントは、アスクルが持つアセットを有効活用したイノベーションへの期待のもと、共創機会の創出を目的に国内のスタートアップ企業へ参加を呼びかけ、お客様に新たな「うれしい」を届けるとともに、双方のサービス強化・成長につなげることを目指して開催しました。

当日は、株式会社ウェルモ、株式会社NINAITE、株式会社Personal Health Tech、Muso Action株式会社、eMotion Fleet株式会社の順に5社が登壇し、既存事業の成長や新規ビジネス創出に向けた提案が行われました。 また、今回初めて会場およびオンラインで参加した社員420名の投票による「オーディエンス賞」を設け、外国人人材向けECおよび福利厚生サービスを提案した株式会社NINAITEが受賞しました。

■各社のプレゼンテーション概要

＜株式会社ウェルモ 代表取締役会長兼社長 鹿野 佑介氏＞

ウェルモは、AIを活用した様々な介護DXサービスを展開し、在宅・施設の各種計画書、帳票など法定記録作業の自動化、文書生成で現場の業務効率化を支援している。今回、同社の介護分野におけるAI技術の知見とアスクルの商品力やEC・物流ネットワークを掛け合わせ、「超高齢社会における買い物弱者ゼロ」に向けた取り組みを提案した。要介護者の状態に応じた最適な商品の提案や購入支援の仕組み構築を目指すほか、介護現場の買い物代行を収益化することで負担軽減と価値創出の両立を図る考えを示した。

＜株式会社NINAITE 執行役員 プロダクト責任者 菅原 一馬氏＞

NINAITEは、日本の労働力不足を背景に、外国人人材の紹介から定着支援までをDXで一元管理し、外国人材支援事業を展開している。外国人材の生活課題である「母国商品の買い物」に着目し、自社の外国人ネットワークとアスクルの物流・顧客基盤を組み合わせたEC事業への進出を提案した。また、外国人材向けECにとどまらず、福利厚生などへの展開も視野に、新たな外国人人材マーケットの創出を見据えた構想を示した。

＜株式会社Personal Health Tech 代表取締役 新田 哲哉氏＞

Personal Health Techは、企業・医療機関向けに健康診断データの管理や分析を行うヘルスケアDXサービスを展開している。健康診断データをAIで分析し、個人の健康状態に応じたサービスや商品につなげる仕組みを提案した。 検査結果のデータ化や予約・受診管理までを一体化することで、企業の健康管理業務の効率化と行動変容の促進を図り、ストレスチェックの義務化を背景に中小企業向け市場への展開を進めるとともに、アスクルの顧客基盤との親和性を活かした販路拡大の可能性も示した。

＜Muso Action株式会社 CEO 村山 龍太郎氏＞

Muso Actionは、生成AIとロボット技術を組み合わせたフィジカルAIにより、物流・製造業などの現場の自動化を支援している。従来は対応が難しかった非定型・多品種の作業をロボットで担う技術の可能性を示し、少量多品種を取り扱うアスクルの物流センター内での活用を提案した。フィジカルAIにより、環境に応じて判断し動作を生成することで、複雑なピッキング作業の自動化が可能になり、まずはソーター投入など一部工程から導入を進める考えを示した。

＜eMotion Fleet株式会社 代表取締役社長 白木 秀司氏＞

eMotion Fleetは、商用EVの導入から運用までをワンストップで支援する事業を展開している。EV化が進んでいない中小物流事業者に向け、アスクルの顧客基盤を活用したモビリティDX・GX支援サービスの提供を提案した。まずは車両データの可視化などDXから入り、そのデータを基にEV導入を段階的に進めることで、経済性と運用負荷の不安を解消する。さらに、車両・充電設備・エネルギー管理などを月額定額制で提供し、既存コスト以下でのEV運用を実現するモデルを提示した。

■NINAITEが「オーディエンス賞」を受賞

今回初めて「オーディエンス賞」を設け、当日会場およびオンラインで参加した420名の当社社員が、「自分が一緒に実現したい」と思うアイデアに1票を投じました。その結果、外国人人材向けのECおよび福利厚生サービスの提案をした株式会社NINAITEが「オーディエンス賞」を受賞しました。

アスクルは、これからもお客様のため共創による変革の実現に挑戦してまいります。

■開催概要

名 称：アスツクルPITCH CAMP

場 所：アスクル株式会社（本社）

内 容：参加企業によるプレゼンテーションや質疑応答、オーディエンス賞表彰

参加企業：株式会社ウェルモ、株式会社NINAITE、株式会社Personal Health Tech、

Muso Action株式会社、eMotion Fleet株式会社 計5社（登壇順）

参加者数：420名（会場およびオンライン）

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