愛知県豊橋市が「市職員経験者（リターン）採用」の募集を開始。即戦力となる元職員を募集。今回から保育士、保健師も対象に

豊橋市

愛知県豊橋市は、過去に豊橋市職員として一定期間の実務実績があり、即戦力となる人材を対象に「市職員経験者（リターン）募集」を行っています。2027（令和9）年4月1日採用に向け、幅広い職種で門戸を広げています。

結婚や出産、介護などで職場を離れた方を即戦力として採用し、退職時の級・号給に退職後の職歴を考慮して初任給を決定します。

試験は書類審査と面接1回のみ。 7月13日（月）まで応募可能です。

募集職種、採用予定人数ー新たに保育士、保健師も対象ですー

事務職:5人程度

技術職（土木、建築、電気、機械）：1人程度

保育士:1人程度（新設）

保健師:1人程度（新設）

いずれの職種も、障害のある方の受験が可能です。受験は退職時の職種に限ります。

主な応募要件

・1965（昭和40）年4月2日以降生まれで、豊橋市で正規職員としての職務経験が通算5年以上（休業、休職、停職の期間を除く）。採用予定日（2027年4月1日）時点で、豊橋市を退職後10年以内であることが要件となります。

・保育士、保健師は必要となる資格がありますので、市のホームページに掲載している募集要項をご覧ください。

※学歴や国籍は問いません。

選考プロセス

第一次試験:書類審査

第二次試験:個人面接（会場:豊橋市役所（予定））

面接時期:7月中旬から7月下旬（日程は個別に随時連絡）

受験手続

受付期間:2026（令和8）年7月13日（月）午後5時00分まで

申込方法:電子申請のみ

豊橋市役所採用試験ホームページ(https://www.city.toyohashi.lg.jp/64961.htm)掲載の、申請窓口にアクセスし、「豊橋市職員採用試験インターネット申込手続きガイド」に沿って手続きを行ってください。

※障害などの理由により電子申請が困難な方は、事前に人事課までご相談ください。

注意事項

・申し込み前に必ず入力内容を確認してください。受付期間内にデータ受信が完了したもののみ受け付けます。

・システムメンテナンスの場合もありますので、時間に余裕を持って申請してください。通信回線などのトラブルについては、一切の責任を負いかねます。

・受付完了後、１週間程度で連絡先メールアドレスに受験票がアップロードされた旨のメールが届きます。各自で印刷し、受験時に必ず持参してください。

・提出された書類等はお返しいたしません。

問い合わせ先

豊橋市役所総務部人事課

〒440-8501豊橋市今橋町1番地

TEL:0532-51-2040/FAX:0532-56-5120