仙台 SNS運用代行なら株式会社キングプロテアが新登場--TikTok・Instagram動画で仙台の店舗集客を丸ごと支援
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実績チームが、仙台エリアの中小企業・店舗オーナーの「伝わらない」を売上に変える～～～
仙台 SNS運用代行の新たな選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）が2026年5月30日より仙台エリアへのサービス提供を正式に開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析まで内製チームが一気通貫で担い、仙台の店舗ビジネス・中小企業の集客課題をまるごと解決します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350853/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用代行が「今」必要とされる理由--市場データと現場の声から読み解く
仙台市を含む東北エリアの中小企業において、SNSを活用したデジタルマーケティングへの関心は急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、中小企業のSNS活用率は年々上昇している一方で、「継続的な運用・コンテンツ制作ができている」と回答した企業は全体の3割以下にとどまっています。つまり、「やらなければならないと感じているが、実際には続いていない」という状態が、仙台をはじめとする地方中小企業に広く蔓延しているのが現実です。
株式会社キングプロテアがこれまでに対応してきた相談案件の中でも、特に多く聞かれる言葉が「TikTokやInstagramに投稿してみたが、再生が伸びず、どう改善すればいいかわからなくなった」というものです。自社スタッフが時間を割いて投稿を続けたにもかかわらず、フォロワーが増えず、問い合わせにもつながらなかったという経験を持つ店舗オーナーは少なくありません。この「やってみたが結果が出ない」という挫折体験が、SNS活用の最大の障壁になっています。
SNS運用で成果を出すためには、プラットフォームのアルゴリズムを理解したうえで、視聴者が最後まで見たくなる動画の構成・尺・テロップ・音源の選定を一つひとつ最適化する継続的な努力が必要です。これを本業を抱えながら社内で実行し続けることは、人的リソースの観点から見ても現実的ではありません。だからこそ、仙台 SNS運用代行の専門チームに任せることが、最も効率的な選択肢になります。
キングプロテアでは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、業種別の「伸びるフォーマット」を26アカウント・1,500本超の動画制作データから導き出し、新規アカウントの立ち上がりを加速させます。仙台の飲食店・美容サロン・整体院・小売店・クリニックなど、店舗型ビジネスを営む事業者に対し、SNSを「本業の売上につながるチャネル」として機能させることを目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350853/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--3プラン・提供内容・料金を一挙公開
キングプロテアが提供する仙台向けSNS運用代行サービスは、クライアントの業種・規模・目的に合わせて選べる3つのプランで構成されています。いずれのプランも、企画・台本・撮影・編集・投稿・月次レポートまでをワンストップで提供し、クライアントは本業に集中できる環境を実現します。
以下に各プランの概要を示します。
・キャスト運用プラン（88,000円／月）：月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援に対応。個人・キャスト向けの入門プラン。
仙台 SNS運用代行の新たな選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）が2026年5月30日より仙台エリアへのサービス提供を正式に開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析まで内製チームが一気通貫で担い、仙台の店舗ビジネス・中小企業の集客課題をまるごと解決します。
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仙台 SNS運用代行が「今」必要とされる理由--市場データと現場の声から読み解く
仙台市を含む東北エリアの中小企業において、SNSを活用したデジタルマーケティングへの関心は急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、中小企業のSNS活用率は年々上昇している一方で、「継続的な運用・コンテンツ制作ができている」と回答した企業は全体の3割以下にとどまっています。つまり、「やらなければならないと感じているが、実際には続いていない」という状態が、仙台をはじめとする地方中小企業に広く蔓延しているのが現実です。
株式会社キングプロテアがこれまでに対応してきた相談案件の中でも、特に多く聞かれる言葉が「TikTokやInstagramに投稿してみたが、再生が伸びず、どう改善すればいいかわからなくなった」というものです。自社スタッフが時間を割いて投稿を続けたにもかかわらず、フォロワーが増えず、問い合わせにもつながらなかったという経験を持つ店舗オーナーは少なくありません。この「やってみたが結果が出ない」という挫折体験が、SNS活用の最大の障壁になっています。
SNS運用で成果を出すためには、プラットフォームのアルゴリズムを理解したうえで、視聴者が最後まで見たくなる動画の構成・尺・テロップ・音源の選定を一つひとつ最適化する継続的な努力が必要です。これを本業を抱えながら社内で実行し続けることは、人的リソースの観点から見ても現実的ではありません。だからこそ、仙台 SNS運用代行の専門チームに任せることが、最も効率的な選択肢になります。
キングプロテアでは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、業種別の「伸びるフォーマット」を26アカウント・1,500本超の動画制作データから導き出し、新規アカウントの立ち上がりを加速させます。仙台の飲食店・美容サロン・整体院・小売店・クリニックなど、店舗型ビジネスを営む事業者に対し、SNSを「本業の売上につながるチャネル」として機能させることを目指します。
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仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--3プラン・提供内容・料金を一挙公開
キングプロテアが提供する仙台向けSNS運用代行サービスは、クライアントの業種・規模・目的に合わせて選べる3つのプランで構成されています。いずれのプランも、企画・台本・撮影・編集・投稿・月次レポートまでをワンストップで提供し、クライアントは本業に集中できる環境を実現します。
以下に各プランの概要を示します。
・キャスト運用プラン（88,000円／月）：月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援に対応。個人・キャスト向けの入門プラン。