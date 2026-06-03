Xinhua Silk Road¡§Ãæ¹ñÆîÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÊ¸²½¤Ç°áÎÁÉÊ¡¦ÍúÊªËÇ°×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¤ò³«¤¯

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A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong)
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PR Newswire Asia Ltd.
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1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com