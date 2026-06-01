六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」を開催します。この度、参加アーティスト全60組が決定しました。また、 2026年6月1日（月）からはお得な前売鑑賞パスポートを販売開始します。さらに本芸術祭の主な取り組みの詳細についても決定し、見どころとしてお伝えします。









「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」とは

神戸六甲ミーツ・アートは、神戸・六甲山上で毎年開催される現代アートの芸術祭です。

六甲山の豊かな自然や眺望とともに、散策しながらアート作品を楽しむことができます。六甲山には多くの観光やレジャー目的のお客様が訪れ、地元市民や観光客にとって様々な現代アート作品との「思いがけない出会いの場」となっています。今年は60組のアーティストが六甲山の自然や紡がれてきた物語に向き合い、多様な表現を展開します。（2026年6月1日現在）





出展アーティスト58組、特別展示1組、特別寄託作品1組





参加アーティスト一覧 ※五十音順





※各アーティストのプロフィールは参考資料をご参照ください。





開催概要





名称 神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond

会期

2026年8月29日（土）～11月29日（日）

※会期中無休。但し六甲山サイレンスリゾートは毎週月曜休業（月曜祝日の場合は翌平日に振替休業）

開催時間 10:00～17:00 ※会場により一部異なります。

会場

ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、バンノ山荘、開発さんの小屋※、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル） ※「アスレチックパークGREENIA」上りバス停前





夜間イベント ひかりの森～夜の芸術散歩～

会期 2026年9月19日（土）～11月29日（日）の土日祝限定

開催時間 17:00～20:00

会場 ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園

主催 六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

共催 六甲摩耶観光推進協議会

特別助成・協賛 神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社





ごあいさつ





神戸六甲ミーツ・アートは、神戸・六甲山上で毎年開催される現代アートの芸術祭です。2010年からこれまでに延べ650組程のアーティストが参加しました。17回目を迎える今回は、神戸を象徴する山の持つ様々な魅力とアート、そして人々が出会うことで新たな物語が生まれることを目指します。

およそ100万年前からの地殻変動によって隆起し急峻な地形と豊かな水脈を備えた六甲山は、神戸港の発展やこの地の風土の基盤となってきました。時代時代における人々との関わりも深く、古くは山岳信仰の対象であり、近世には生活資材の過度な採取の影響で禿山となりました。そして明治期の開港に伴い外国人居留地の人々が避暑地として山を開き、やがて昭和に入るとケーブルカーやスキー場、展望台等の開発によりレジャーの山として親しまれてきました。神戸の人々にとって六甲山は日常の風景であり、その存在はまるで細胞レベルで人々の感性や価値観に影響を与え続けてきたと言っても過言ではありません。

2026年の開催にあたり、私たちはこの山が抱える多層的な歴史や記憶を丁寧に掘り下げると同時に、そこから未来へと開かれていく視点を大切にしたいと考えています。「beyond」という言葉には、土地の物語を深く理解したうえで、その先に広がる未知の感性や異文化との交差、そして新たな問いを引き寄せる姿勢を込めています。

六甲山を歩き、風景に触れ、多様な表現と出会う体験が、訪れた人々の中に眠る感性を呼び覚まし、新たな発見や対話を生むことを願っています。





総合ディレクター 山川佳乃





2026年の取り組み





1．地域に根差した自然と文化の魅力の発信

六甲山の多層的な歴史や風景と向き合うことで生まれる表現を通じ、この土地が育んできた自然環境や文化の魅力を、アート鑑賞の楽しさとともに再発見していただきます。





2．出展アーティストの充実による文化芸術振興

多様な視点を持ち、国内外で活躍する60組のアーティストを迎え、作品を紹介します。公募部門では、新たな表現に挑む次世代のアーティストの試みを実現し紹介します。





3．芸術祭の象徴となる拠点エリアの充実

四季を通じてアートに出会えるROKKO森の音ミュージアムを中心に、隣接する六甲高山植物園とあわせて、多彩な作品を鑑賞できるエリアとして整備を進めます。





4．こどもたちがアートに触れ合える機会の創出

自然の中でこどもたちが現代アートに親しめるワークショップ等を実施し、未来の文化芸術を担う人材を育む機会を広げていきます。





六甲山上施設の魅力

六甲山の玄関口「六甲ケーブル下駅」から六甲ケーブルに乗車し、約10分で山上へ。

標高730～880mに点在する展望施設から見るダイナミックな景色は、市街地が近い六甲山ならではの眺望と言えます。市街地より5～6℃低い気温を活かして世界の高山植物や六甲山自生植物を栽培する六甲高山植物園や、心地よい音楽がコンサートルームだけではなく広々としたガーデンでも楽しめるROKKO森の音ミュージアム、眺望とともに食事・買い物を楽しめる六甲ガーデンテラスなど、多彩な施設が六甲山の魅力を引き出します。









芸術祭の見どころ





多様なアーティストによる作品展示

2025年から常設作品となった奈良美智《Peace Head》に加え、今年は日本を代表するアーティストの一人である草間彌生の大型立体作品、《南瓜》を特別寄託作品としてROKKO森の音ミュージアム内SIKIガーデン～音の散策路～に2026年3月から展示しています。その他、国内外で活躍中のアーティスト計60組が六甲山の自然の中で多様な表現を展開します。





自然体感展望台 六甲枝垂れの会場復活

自然体感展望台 六甲枝垂れは、「六甲山上に立つ一本の大きな樹」をコンセプトとし、氷と風を利用した夏の「冷風体験」や冬の「氷の切り出し」「樹氷」など、六甲山の四季折々の自然を体感できる展望台です。環境建築の第一人者として海外でも高く評価されている建築家 三分一博志の設計で、本芸術祭初開催の年でもある2010年に竣工されました。2026年は4年ぶりに芸術祭の会場として復活します。また、会期中のみ一般公開される安藤忠雄設計の「風の教会」とともに、山上のランドマーク的な建築作品を鑑賞いただけます。





こどもたちがアートに触れ合える企画の実施

こどもたちがアーティストとの交流や体験型作品など親しみやすい形で表現活動を身近に感じられる企画を多数実施します。





（1）神戸で会いましょう！井上涼コンサート

世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する、NHK Eテレ『びじゅチューン！』で大人気の井上涼のコンサートを開催します。

【日時】

2026年 9月12日（土）

〈午前の会〉11：00～12：00 〈午後の会〉14：00～15：00

【場所】神戸ファッション美術館オルビスホール

【料金】1,000円 ※別途、神戸六甲ミーツ・アート鑑賞パスポートが必要

【申込期間】先行抽選申込： 2026年6月15日（月）～7月5日（日）





（2）おこさま2,000人無料ご招待キャンペーン

4歳から12歳までのおこさまを対象に、2,000人まで鑑賞パスポートが無料になる「おこさま2,000人無料ご招待キャンペーン」を実施します。

【受付期間】2026年6月1日（月）～8月28日（金）





（3）こどもプログラム

毎週日曜日に、自然の中でこどもたちが現代アートや音楽等の様々な表現を身体や手、五感を通して体験できる「こどもプログラム」を開催します。 ※各プログラム詳細は公式Webサイトをご覧ください。





鑑賞パスポート

【券種】

昼夜パス 全ての有料会場と、「ひかりの森～夜の芸術散歩～」へ入場可能なパスポート

昼パス 全ての有料会場へ入場可能なパスポート

夜パス

土日祝限定夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」へ入場可能なパスポート

特典として、ご利用当日に限り、天覧台の夜間営業にもご入場いただけます。





※有料会場…ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、

天覧台、バンノ山荘、開発さんの小屋、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア





※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

※自然体感展望台 六甲枝垂れの営業時間は10:00～21:00。17:00～21:00は昼パス及び昼夜パスで入場いただけます。夜パスでの入場はできません。





【購入場所】

以下の各プレイガイドにて6月1日（月）0:00より前売鑑賞パスポートを販売します。





HHcrossTOWNS https://towns.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ticket/?flg=t011

Asoview! https://www.asoview.com/channel/tickets/7gLA1zW7Lz/

Artsticker https://artsticker.app/events/118571

イープラス https://eplus.jp/sf/word/0000055642

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2608211

ローチケ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=574771

Triplabo https://www.triplabo.jp/activity/ja/LINKTIVITY-U20NI

楽天トラベル観光体験 https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/35353





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/602489/att_602489_1.pdf









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/dfc1d52dfebe51c01210f91f9f1fdb87ce85ddfc.pdf





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