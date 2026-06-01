愛知県豊橋市で食品加工機器の製造・販売を行う兼八産業株式会社(代表取締役：原延明、本社：愛知県豊橋市)は、約45年の実績を持つ自社製のドライフルーツ乾燥機と一般社団法人長野県農村工業研究所の特許製法を駆使した新ブランド「素材凝縮工房」を立ち上げます。近年の猛暑や豪雨の影響で発生する規格外果実の有効活用を目指す全国の農家からの相談が相次ぎ、自社ブランド化を決定いたしました。独自の乾燥技術を用いた“究極のドライフルーツ”として、2026年5月23日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたしました。





乾燥機_新ドライフルーツ名人

兼八産業株式会社_本社社屋





参考： https://www.nokoken.or.jp/









【異常気象による農作物の被害額は年間1,000億円超の規模に】

農林水産省の調査が示す通り、記録的な猛暑や大雨は果実の品質に甚大な影響を与えています。2025年の最新推計では、気象災害に起因する規格外品の発生率は平年の1.4倍に達すると見られており、産地の維持においてフードロス削減は喫緊の課題です。こうした「捨てられるはずの果実」を価値ある商品へ転換する動きが、地方農家の間で加速しています。





参考： https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/yasai-kouontaisaku.html









【農家からの切実な相談件数が前年同期比730％】

そんな中、当社へ寄せられる「自前でドライフルーツ加工を行い、収益を改善したい」という農家様からの問い合わせは、前年同期比で730％に急増しました。主に中規模以上の果樹農家様から、「味は最高なのに、猛暑による日焼けや大雨の傷で出荷できない梨やリンゴを何とかしたい」という切実な声が届いています。実際に試作した利用者からは「独自の低温乾燥により、生で食べるより甘みが凝縮されて驚いた」といった高い評価をいただいております。









【45年の乾燥技術を結集した「素材凝縮工房」の挑戦】

新ブランド「素材凝縮工房」が提供するのは、食品乾燥機メーカーとしてのノウハウを注ぎ込んだ“究極のドライフルーツ”です。一般的な高温乾燥とは異なり、果実の細胞を壊さない独自の低温乾燥製法を採用することで、素材本来の鮮やかな色、芳醇な香り、そして栄養価を限界まで閉じ込めることに成功しました。ターゲットは美容と健康に関心の高い20～40代の女性。砂糖や保存料を一切使用せず、1袋500円という日常使いしやすい価格帯で、産地の想いをダイレクトに消費者の元へ届けます。





素材凝縮工房_林檎





素材凝縮工房_林檎・梨・ラフランス_ギフトボックス





【メーカーから「産地共創型ブランド」へ、2026年にはEC流通額3倍を予測】

兼八産業はこれまでの機器販売という枠組みを超え、全国の農家様から直接仕入れた果実を加工・ブランド化する「産地支援型D2Cモデル」を本格化し、5月23日のMakuake先行販売を皮切りに、年内にはECサイトでの販売を開始します。将来的には全国の「こだわり農家」のプラットフォーム化を目指し、持続可能な農業支援を加速させてまいります。





Makuake URL： https://www.makuake.com/project/kyukyoku_dried_fruit/









【Makuake プロジェクト概要】

プラットフォーム： Makuake

プロジェクト名 ： 【特許製法】林檎・梨・ラフランスが『生』のように濃厚。

～常識を覆すしっとり食感～

公開開始日 ： 2026年5月23日(土)

公開終了日 ： 2026年7月30日(木)

目標金額 ： 100,000円

プロジェクトURL ： https://www.makuake.com/project/kyukyoku_dried_fruit/









【会社概要】

名称 ： 兼八産業株式会社

所在地： 愛知県豊橋市飯村町字浜道上4-5

URL ： https://kane8.co.jp/